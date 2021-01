Mourinho e a polémica por causa das palavras de Rashford: «Vão à Opta»

Na quinta-feira, em declarações ao site oficial do 'Football Writers' Association', Marcus Rashford falou de alguns momentos de evolução da sua carreira e atribuiu a José Mourinho a melhoria no facto de agora conseguir ganhar mais penáltis do que antes. As declarações do avançado do Manchester United foram naturalmente tema de conversa esta sexta-feira na conferência de imprensa do técnico português, que não se alongou e respondeu... ao seu jeito.





"Bem, reparem, o jogo entre Liverpool e Manchester United já é grande o suficiente e não precisam de mim para o tornar ainda maior. Ou melhor não precisam de mim para fazer títulos antes de um jogo destes, que eu sei que significa imenso para ambos os clubes e adeptos. Mas se têm necessidade de escrever algo sobre isso, façam-no da forma mais simples. Estatísticas, vão à Opta, estatísticas, vão ao meu histórico de treinador nos meus dez anos de Premier League. Comparem os números e tirem as vossas conclusões", atirou o técnico do Tottenham.Em causa estão estas palavras de Rashford. "Houve uma altura em que simplesmente não tínhamos penáltis a nosso favor. Lembro-me que, quando fui orientado pelo José, houve umas cinco ou seis ocasiões em que poderia ter ganho o penálti. O José virou-se para mim e disse 'se não fores inteligente na forma como o fizeres, nunca o conseguirás'. Depois disso acabámos por conseguir ganhar alguns. Em termos de evolução tens de aprender e entender as coisas", disse o avançado.Mas, então, qual é o balanço estatístico? O Goal.com fez as contas e chegou à conclusão que em 2016/17, com Mourinho ao leme, o Manchester United conseguiu sete penáltis, tendo na temporada seguinte tido a seu favor menos um (seis).