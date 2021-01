Mourinho explica por que não é amigo de Klopp

O Tottenham ultrapassa o Liverpool na Premier se o derrotar hoje em Londres. Mourinho admite que Van Dijk é uma baixa de peso para o rival. "Só podes substituir Van Dijk com Van Dijk", atira o Special One, explicando porque não se considera amigo de Klopp:





"Não sou amigo de Jürgen porque nunca passei tempo com ele. São cinco minutos antes e depois do jogo. É um colega que respeito, não tenho problemas com ele e creio que não tenha problemas comigo. De todo!"