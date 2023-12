Mourinho: «Man. United? Já na minha altura dizia que com aquelas pessoas não iam a lado nenhum»

Mourinho prevê quem vai ganhar a Premier League, surpreende e... arranca gargalhadas Mourinho prevê quem vai ganhar a Premier League, surpreende e... arranca gargalhadas

José Mourinho assumiu, no podcast do seu antigo jogador John Obi Mikel , "não ter arrependimentos" da passagem pelo Manchester United entre 2016 e 2018, frisando que os adeptos dos red devils reconhecem tudo o que fez pelo clube."Não tenho arrependimentos porque dei tudo e fiz o máximo que podia. Amo o clube e os adeptos. É preciso respeitar a história do Manchester United. Dei tudo o que podia. O 2.º lugar que conseguimos [em 2017/18] ainda é o melhor depois da geração de Alex Ferguson, a Liga Europa [em 2016/2017] ainda é a maior conquista da última década... Dei o meu melhor. Não está na minha natureza voltar atrás e falar de certas coisas. Gosto de falar das coisas boas, mas de outra forma não me sinto confortável. Agora já não significa muito", começou por frisar o treinador português, antes de analisar o que se passa nos bastidores do emblema inglês."Naquele clube ainda há pessoas - não só jogadores - que, já na minha altura, eu dizia 'com estas pessoas, nunca vão conseguir ir a lado algum'. E ainda lá estão. Ainda têm um CEO [Richard Arnold] que é uma pessoa incrível, gostaria de ter estado com ele na minha altura. O clube não era fácil naquela época", acrescentou.O técnico, atualmente na Roma, falou ainda da relação com os adeptos dos red devils, lembrando um episódio que o marca até hoje. "Uma vez fui a Old Trafford e estava nas bancadas. O estádio virou-se todo para mim e começaram a aplaudir-me e a cantar para mim. Se isso acontecesse no estádio do Inter, do Real Madrid, do FC Porto, as pessoas diriam 'ok, é por tudo o que conquistaram'. Mas quando olhamos para um clube com a história do Manchester United e os adeptos fazem isso a um treinador que ganhou só uma Liga Europa, uma Taça [da Liga Inglesa, em 2016/17] e ficou no 2.º lugar do campeonato... Chegas à conclusão que eles sabem que dei tudo. Não tenho arrependimentos", rematou.