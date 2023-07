Mundial feminino, Wimbledon e também o Tour: Julia Roberts revela-se fã de desporto

Julia Roberts esteve no último sábado presente no encontro particular entre Manchester United e Arsenal, na digressão que o clube inglês está a realizar esta pré-temporada pelos Estados Unidos. Durante a sua visita, a atriz norte-americana aproveitou para rever alguns rostos antigos no clube, assim como conhecer novos jogadores e ainda o treinador Erik ten Hag, tirou algumas fotografias e ainda concedeu uma entrevista ao canal oficial do emblema da Premier League onde revelou ser uma fã de várias modalidades desportivas."Estava muito entusiasmada, nem consegui dormir direito ontem à noite. Já me tinha esquecido o quão solta me sentia a vê-los jogar futebol. É muito divertido", começou por dizer Julia Roberts, vencedora de um Óscar e de um Globo de Ouro, entre muitos outros prémios na área da representação. "Estou muito entusiasmada [por conhecer todos]. Parte da história da minha família tem um certo fanatismo pelo desporto. Agora os rapazes já estão todos crescidos. Eram pequeninos quando os conheci pela primeira vez. Então, será sem dúvida muito bom ver outra vez algumas caras conhecidas", acrescentou.Julia Roberts não escondeu ainda o orgulho que sente por ser considerada parte da família Manchester United. "Gosto que nos vejam dessa forma, que nos considerem parte da família do Manchester United. Faz-nos sentir muito, muito bem. É um grande momento para o desporto com os acontecimentos do Mundial de futebol feminino, onde os Estados Unidos está a ir muito bem, de Wimbledon, que também foi ótimo, assim como o Tour de França. É um grande momento celebrar este tipo de comunidades desportivas porque é difícil encontrar esse sentido de alegria em grupo neste momento", finalizou.