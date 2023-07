Música portuguesa é o segredo? «Ganhávamos todas as semanas. Os ingleses ficaram loucos»

Todos os balneários têm os seus rituais e também elementos que estão previamente definidos para serem os homens da música, aqueles que são encarregues de definir aquilo que se ouve em todos os momentos. O Manchester United não é diferente, mas há também alguma superstição nesse particular, como revelou esta semana Marcus Rashford em conversa com Gary Neville no 'The Overlap'."Às vezes é o Sancho [quem coloca a música], mas temos uma regra. Sempre que perdemos, a pessoa que está a colocar a música perde esse estatuto. Acabámos a ouvir música portuguesa e estávamos a ganhar todas as semanas. Os ingleses ficaram malucos!", atirou entre risos o avançado inglês.