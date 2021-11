Nani ainda mais atento ao Manchester United por causa de Cristiano Ronaldo

Nani vive do outro lado do Atlântico, mais concretamente em Orlando (Estados Unidos), mas continua bastante atento ao que se passa no Manchester United, clube que representou entre 2007 e 2014. “Sigo sempre o United, mas agora é ainda mais especial porque está lá o Cristiano. Quando vi as notícias e reparei na situação que ele estava a viver na Juventus, imaginei que não houvesse melhor sítio para ele do que o United. Eu sabia que aquilo podia acontecer”, disse o atacante de 34 anos ao ‘The Athletic’, falando também de Bruno Fernandes: “Fui o primeiro a dizer-lhe que se fosse para Inglaterra teria de ser para o Manchester United. ‘Se tiveres de ir, escolhe o United! É o melhor!’ Foi esta a mensagem que lhe enviei.”

O capitão do Orlando City graceja quando confrontado com a possibilidade de regressar um dia ao Manchester United. “Talvez possa ir para lá só um ano, ajudar a ganhar um troféu e voltar”, brincou Nani, o jogador que ficou conhecido pelos saltos mortais que dá quando celebra um golo: “Claro que ainda os consigo fazer. Já não os faço sempre porque não sou propriamente novo. Guardo-os para os melhores momentos.”