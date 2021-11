Nani e um regresso ao Man. United: «Talvez possa ir para lá só um ano, ajudar a ganhar um troféu e voltar»

Nani garantiu que se sente bem "numa das melhores equipas" da MLS e que só pensa em ficar no Orlando City. Em entrevista ao 'The Athletic', o internacional português deixou muitos elogios à liga norte-americana, e garantiu que ainda acompanha o Manchester United sempre que não tem jogo, ainda mais agora com as presenças de Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo. E não se esqueceu... dos famosos 'mortais'."Claro que ainda os consigo fazer [os mortais]! Simplesmente já não os faço sempre porque já não sou propriamente novo. Guardo-os para os melhores momentos. Espero continuar a brilhar e a produzir esses momentos aqui [na MLS]. Temos muitos jovens talentos, e depois outros craques mais veteranos, como Chicarito. Há muita qualidade", começou por dizer o extremo, eleito por duas ocasiões para a equipa das 'All-Stars' desse mesmo campeonato.Nani recordou com saudade os tempos que passou nos red devils, que agora contam com dois antigos companheiros: Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes."Sigo sempre o United. Agora que o Cristiano lá está é especial. Quando vi as notícias, e a situação que estava a viver na Juventus, imaginei que não havia um sítio melhor para ter voltado. Na minha cabeça, sabia que podia acontecer. É sempre uma grande motivação ver Old Trafford cheio de adeptos, a atmosfera naquele estádio é incrível. É bom ver e recordar alguns desses momentos".E quanto ao antigo médio do Sporting... "Fui o primeiro a dizer-lhe que se fosse para Inglaterra tinha de ser para o Man. United. Seria o melhor para ele. Foi engraçado, porque uns meses depois vi as notícias, e quando vi que havia interesse de City, Tottenham e United, mandei-lhe mensagem a dizer: 'se tiveres de ir, escolhe o United! É o melhor!'".Questionado acerca de um possível regresso ao 'Teatro dos Sonhos', Nani lembrou a responsabilidade de ser capitão do Orlando City. "Talvez possa ir para lá só um ano, ajudar a ganhar um troféu e voltar!", brincou. "É fácil quando se olha de fora. Cá de dentro, é difícil porque há muitas coisas pelas quais te tornas responsável [ao ser capitão]. Preciso de motivar os jogadores, ajudar nas boas e más situações no balneário...", concluiu.