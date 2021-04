"Não há quem te pare" e "mágico": antigos companheiros rendidos a Bruno Fernandes

A exibição de Bruno Fernandes na eliminatória da Liga Europa diante da Roma mereceu elogios de vários quadrantes. A imprensa e os comentadores renderam-se ao português do Manchester United, mas não foram os únicos.





Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruno Fernandes (@brunofernandes.10)

No Instagram muitos colegas e ex-colegas do médio dos red devils reagiram com emojis e palavras elogiosas a uma publicação que o jogador fez. "Espero que não tenham parado de ver ao intervalo...", escreveu Bruno Fernandes."Não há quem te pare", "mágico" e "você é de outro planeta" foram algumas das respostas à publicação. Luís Maximiano, Cristian Borja, Daniel Bragança, Jovane Cabral, Podence, Tiago Araújo e Harry Maguire (defesa do Man. United) foram alguns dos amigos que reagiram.Recorde-se que Bruno Fernandes foi decisivo na vitória do Manchester United diante da Roma (6-2) , com dois golos e duas assistências.