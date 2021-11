Neville e a atuação dos jogadores do Man. United na internet: «Posts ridiculamente falsos»

Gary Neville criticou duramente as mensagens que alguns jogadores do Manchester United têm deixado nas redes sociais, sobretudo depois de resultados menos positivos. Numa crónica assinada no jornal 'The Times', o antigo jogador dos red devils diz que soam a falso e fala em mensagens "higienizadas" pelos gestores de redes sociais."Há figuras no balneário do Manchester United que admiro, não apenas como futebolistas, mas também pelas suas qualidades humanas - vulnerabilidades, resiliência, sentido de humor e todas as características que os distinguem. Mas não os reconheço quando vejo alguns posts nas redes sociais", refere.E prossegue: "Vejo baunilha, mensagens higienizadas. Leio pedidos de desculpa que não são sinceros nem para mim nem para os adeptos do United. Vejo metade do balneário publicar tweets idênticos, como se viessem do mesmo guião. E isto não é apenas no United."Neville acrescenta que os jogadores são tratados como "tontos" porque os gestores de redes sociais consideram que "eles não são confiáveis"."Alguns destes tweets e posts são táticas de diversão. Sentimo-nos manipulados ao lê-los e isto é suposto ser apenas futebol, não um esquema ou complô ao estilo Putin para controlar a narrativa. Vejo posts de futebolistas a usar palavras, frases e sentimentos que não refletem quem eles são como pessoas reais. Os posts são ridiculamente falsos e os adeptos sabem disso", acrescentou.