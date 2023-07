Nick Powell lembra tempos difíceis no Man. United: «Sabia que estava a ser uma merda. Não era preciso dizê-lo»

Para muitos, chegar ao Manchester United é atingir o topo do futebol, um verdadeiro sonho. Mas a verdade é que nem sempre o tal sonho corresponde efetivamente àquilo que os jogadores, normalmente jovens, idealizam. Nem sempre é fácil jogar nesses clubes e são muitos os casos de jogadores que se perdem no processo. Um desses casos foi Nick Powell, médio inglês que em 2012, na altura com 18 anos, trocou o Crewe Alexandra pelos red devils. O passo revelou-se precipitado e rapidamente Powell percebeu e sentiu que não pertencia a um clube desta dimensão.A história desses momentos já foi em tempos partilhada por Patrice Evra e agora é o próprio Powell que fala da mesma, numa entrevista intimista com o 'The Athletic'. "Simplesmente não me sentia como um jogador do United e aquilo estava a afetar-me. Não conseguia acreditar que devia estar ali. 'Não quero fazer isto', pensava eu. 'Não vim para o Man. United para não jogar'. E, sim, isso fez-me afastar um pouco, porque pensava 'o que c... estou aqui a fazer?' Foi provavelmente o meu maior problema. Ia para casa e tentava esquecera quilo tudo. Vem daí parte da razão para toda a gente achar que não me importava. Não queria levar para casa essa situação, porque iria chatear-me ainda mais. Por isso jogava Call of Duty, PlayStation, essas coisas, apenas para esquecer o facto de não estar a jogar", lembrou o médio, que em três anos de red devils jogou apenas nove partidas.Durante esse período, entre 2012 e 2016, há várias memórias que ficam, uma delas a envolver Paul Scholes. "Lembro-me de um dia ter acidentalmente escorregado e derrubado o Scholes. Digo-lhe 'desculpa, escorreguei e todos começaram a reclamar. Na vez que toco na bola, ele simplesmente varreu-me. Todos começaram a rir-se. Brilhante, cá vamos nós de novo...".Essa não foi a única vez que um peso pesado do clube o deixou em baixo. A outra envolveu Phil Neville e surgiu num período em que voltava de lesão. "Não conseguia passar uma bola. Sabia que estava a ser uma merda. Ele puxou-me à parte e começou com coisas do género 'tens de ser muito melhor se queres jogar no Man. United!'. E pensei eu 'olha que novidade!'. Estava a voltar de lesão, não tinha jogado no último ano e não me sentia como jogador do Man. United. Essas pequenas coisas irritavam-me. Não era preciso dizê-lo. Era um treinador a ser treinador - e não tenho nada contra o Phil -, mas isso irritou-me um bocado", recordou.A passagem pelos red devils acabou em 2016, saindo Powell do clube com o rótulo de flop. Disputou os tais nove jogos e nesse período esteve cedido em três ocasiões, ao Wigan, Leicester e Hull City. Agora atua no Stockport County, clube da League Two ao qual chegou depois de quatro temporadas no Stoke City.