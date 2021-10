Nicky Butt: «Mourinho era uma pessoa de ideias fixas e egoísta»

Antigo jogador do Manchester United e ex-líder da formação dos red devils, Nicky Butt contou numa entrevista ao site 'The Athletic' como foi trabalhar com José Mourinho em Old Trafford.





"Falava comigo todas as manhãs ao pequeno-almoço, perguntava-me sobre os jovens, era sempre muito acessível", refere o antigo médio, de 46 anos. "Era uma pessoa de ideias fixas e egoísta, mas os grandes treinadores são assim..."No entanto, Butt sempre respeitou muito o português. "Quando ele entrava na sala, sabias quem mandava ali. Se aparecia com uma cara fechada, dava para perceber que o humor não era o melhor, mas depois também era capaz de entrar a rir. Foi sempre muito acessível comigo".O antigo futebolista recorda que o treinador português gostava muito de Mason Greenwood, que então tinha apenas 15 anos e que por isso não podia treinar ainda na equipa principal. Butt enviou-lhe, em contrapartida Scott McTominay, que não tardou a convencer o português. "Assim que ele se mostrou, o José nunca mais o deixou voltar."