Nova data de duelo com Liverpool provoca semana 'louca' no Man. United: três jogos em cinco dias

O Manchester United-Liverpool vai jogar-se no dia 13 de maio, confirmou esta quarta-feira a Premier League.





O encontro, inicialmente agendado para o dia 2, foi adiado após os adeptos dos red devils invadirem o relvado de Old Trafford minutos antes do apito inicial. Os protestos dos adeptos centraram-se na família Glazer, dona do clube, tendo sido a presença da equipa no lançamento da Superliga Europeia a última gota de água de uma relação que há muito já estava rompida.Esta nova data provoca uma grande confusão no calendário do Manchester United, com a equipa de Ole Gunnar Solskjaer a entrar em campo três vezes em apenas cinco dias. Pois bem, já esta quinta-feira a formação de Bruno Fernandes joga a presença na final da Liga Europa frente à Roma de Paulo Fonseca. No dia 9, os red devils deslocam-se até ao terreno do Aston Villa, em jogo da 35.ª ronda, sendo que apenas dois dias depois há o Manchester United-Leicester.6/5 - AS Roma-Manchester United9/5 - Aston Villa-Manchester United11/5 - Manchester United-Leicester13/5 - Manchester United-Liverpool