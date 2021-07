O almoço com Cristiano Ronaldo que Rafael Leão não esquece

O dia de entrar num 'gigante' do futebol europeu não seve ser esquecido nunca, mas há quem se lembre rapidamente de outros episódios mais marcantes do que o do dia da estreia. É o caso do brasileiro Rafael Leão que, ao 'Mirror', relatou aquele que foi dos mais emocionantes momentos vividos no Manchester United. Tudo graças a... Cristiano Ronaldo.





O jogador chegou aos red devils aos 18 anos e, passados 13, recordou um almoço especial. "É uma memória fantástica na minha vida. Almoçámos no clube depois do treino. Peguei na minha comida, logo depois Cristiano Ronaldo chegou à minha mesa e disse 'Como estás? Como te chamas? De onde és?'. Em português, claro", afirmou. "'Aqui está o novo brasileiro!', disse, porque o Rafael e o Fábio [os irmão 'da Silva'] tinham falado de mim. Disse 'Adoro brasileiros!', e depois 'Se precisares de ajuda, podes dizer-me. Desejo-te o melhor aqui, em Manchester'", concluiu.