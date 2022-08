O 'aviso' da mulher de Di María que 'assusta' Casemiro: «Comida asquerosa, mulheres de porcelana...»

Ángel Di María registou uma breve passagem pelo Manchester United em 2014/15, estadia essa que não foi de boa memória para a sua mulher. Jorgelina Cardoso deu uma entrevista em 2020 - que só agora se tornou viral - ao canal 'Trece', onde deixou algumas críticas muito duras à vida na cidade, visando principalmente a comida e... as mulheres."É horrível. Manchester é o pior. Nós vivíamos em Madrid e o Ángel jogava na melhor equipa do Mundo, que é o Real [Madrid]. Estava tudo perfeito: o clima, a comida. E de repente apareceu a proposta do Manchester United. Eu disse-lhe: 'Vais sozinho!'", começou por referir, explicando o motivo pelo qual o argentino decidiu rumar a Inglaterra."Trabalhas numa empresa e depois vem a concorrência e paga-te o dobro. Não te vais embora? Então fomos para Inglaterra. Foi uma m.... Não gostava nada. As pessoas muito brancas, estranhas. Vais a andar na rua e não sabes se te vão matar. A comida é asquerosa, as mulheres de porcelana. Eu dizia-lhe: 'Amor, quero matar-me'. Duas da tarde e já era de noite. Ele respondia-me: 'É terrível, mas tranquila, vamos conseguir'", explicou Jorgelina à data.Recorde-se que Di María está atualmente ao serviço da Juventus. O argentino mudou-se para Itália depois de sete temporadas ao serviço do PSG.