O 'cãozinho de estimação' de Rangnick e a inveja entre jogadores: ninguém se entende no Man. United

O balneário do Manchester United é, segundo a imprensa inglesa, um verdadeiro barril de pólvora. O currículo de Rangnick é alvo de gozo e a sua metodologia bastante criticada internamente.O processo de escolha dos titulares também não convence quem habitualmente fica fora do onze. Bailly, Dalot e Rashford são três dos atletas que não escondem a frustração por serem quase sempre preteridos... sem que os titulares (Maguire, por exemplo) justifiquem o privilégio.Fala-se até na existência de 'cãozinho de estimação' de Rangnick, que se mantém no onze apesar das más exibições. A inveja em relação aos craques também parece ser o pão nosso de cada dia...