O dia em que Ferguson "destruiu" Ronaldo: «É fácil fazer hat trick ao Bolton e Blackburn. E nos jogos grandes?»

Patrice Evra aproveitou os 700 golos de Cristiano Ronaldo por clubes - uma marca que atingiu no fim de semana, diante do Everton - para voltar a encher o português de elogios e também para lembrar mais um dos episódios que viu de perto quando era colega de equipa de CR7 no Manchester United."O Cristiano Ronaldo é um alien. Não o chamo de GOAT ('melhor de sempre'), porque ele não é deste planeta. É uma loucura. O que gosto nele é da sua disciplina. Quando treinava com ele era essa a palavra que tinha na cabeça todos os dias. É incrível. Há pessoas que não chegam aos 700 jogos. Ele chegou aos 700 golos. Posso repetir isto vezes sem conta e continua a ser difícil de acreditar. Mas é o Cristiano Ronaldo. Creio que a disciplina que o levou a superar-se tanto é quase como uma doença. Creio que ele tem uma necessidade de se superar, aconteça o que acontecer, digam o que disserem. Preocupa-me quando ele se retirar, pois não sei onde é que ele irá buscar a adrenalina para continuar a puxar por si mesmo... Será duro para ele. As pessoas não percebem os sacrifícios que ele tem de fazer todos os dias. A dieta, o sono, não poder sair e tomar uns copos com os amigos... Para seres assim tem de ser algo que te está no ADN", escreveu o francês."Temos este debate e algumas pessoas são injustas. Diria que são invejosas, por criticarem-no. Mas ele foi para Madrid e conquistou Espanha; foi para a Juventus e conquistou Itália; voltou para a Premier League com 36 anos. Quando desrespeitas o Cristiano, ou é porque tens inveja ou porque és fã do Messi. Entendo isso, não é um problema. Mas ele é surreal. É um alien", apontou.Evra aproveitou o seu texto para lembrar o dia em que o português foi vítima do famoso 'secador' de Sir Alex Ferguson. "Lembro-me de um dia que ele o destruiu. Acho que jogámos diante do Chelsea e ele não jogou bem. O Ferguson disse-lhe 'é fácil marcar um hat trick ao Bolton e ao Blackburn, mas e que tal nos grandes jogos?' Foi um momento duro. Mas de repente, depois disso, lembro-me que o Cristiano começou a marcar nos jogos grandes, tornou-se num jogador diferente. O Ferguson foi mais longe e disse-lhe que ele não era um extremo, que era um avançado e com a sua capacidade tinha de marcar dois ou três jogos por jogo e deixar de se preocupar com fintas e fintinhas. 'Esquece isso, tens de marcar golos', disse-lhe. Nessa época o Ronaldo marcou 42 golos", lembrou."As pessoas dizem que eu adoro o Cristiano por ser amigo dele, mas não... Adoro a sua ética de trabalho. É isso que admiro acima de tudo", finalizou.