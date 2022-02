O hábito que Diogo Dalot ganhou graças a Cristiano Ronaldo: «Ele é que me arrastou...»

Numa sessão de perguntas e respostas com os adeptos do Manchester United, Diogo Dalot acabou por contar algumas curiosidades relativamente à sua preparação, bem como um hábito que ganhou com Cristiano Ronaldo."Desde que comecei a jogar futebol profissional tento sempre manter as minhas rotinas. Não apenas mentalmente, mas também fisicamente, de modo a elevar os meus desempenhos. Na última época e nesta tenho melhorado em termos de preparação para os treinos e para os jogos. Seja do ponto de vista da nutrição, do sono ou até da música que ouço antes e depois do treino", explicou o defesa português."Todos os jogadores têm as suas superstições, para ser honesto não tenho muitas, mas agora tenho o hábito antes dos jogos, quando estamos no hotel, de beber um café com o Cristiano", contou Dalot."Tornou-se numa rotina. Ele é que me arrastou para o café porque eu não era grande fã, mas começámos a bebê-lo. E falamos um pouco. Estamos tanto tempo no hotel que saímos do quarto para conversamos um pouco, para nos focarmos no jogo", acrescentou.