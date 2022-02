«O Man. United cometeu um erro ao contratar Cristiano Ronaldo e será maior ainda mantê-lo»

Jamie Carragher criticou a contratação de Cristiano Ronaldo por parte do Manchester United no último verão. Ao 'The Telegraph', o antigo jogador do Liverpool apontou o dedo às exibições do internacional português, que conta 15 golos e três assistências em 27 jogos pelos red devils neste regresso a Old Trafford."O Manchester United cometeu um erro ao voltar a contratar Cristiano Ronaldo no verão passado e será maior ainda mantê-lo na próxima época. Se o seu regresso for limitado a uma temporada, deixá-lo ir vai resolver mais problemas do que criá-los. Houve barulho depois de outro resultado dececionante. Sempre que há uma informação sobre ele a considerar o seu futuro no final da época e notamos a reação desanimada de cada vez que o United marca um golo e não é Cristiano Ronaldo o autor...", frisou Carragher, que, ainda assim, considerou o craque português como "um dos melhores goleadores."O ex-internacional inglês deu ainda o exemplo de um antigo goleador dos red devils, para sustentar a sua opinião."O Manchester United marcou 121 [golos] em todas as competições em 2020/21, o maior registo em 14 anos. Isso deve-se ao facto de serem uma equipa mais equilibrada e junta do que são agora. Nenhum jogador pode ser maior do que um clube. Quando um treinador deixa um homem de 37 anos de fora, não deveria haver qualquer ruído. E ninguém sabe disso melhor do que Sir Alex Ferguson que, em 2006, vendeu um dos maiores goleadores da Premier, Ruud Van Nistelrroy, porque sentiu que a sede pessoal de golos do avançado estava a impedir o progresso dos companheiros mais jovens", lembrou.