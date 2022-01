«O Manchester City livrou-se de boa ao não contratar o Cristiano Ronaldo»

Trevor Sinclair, antigo jogador do Manchester City, olha para a temporada que os rivais do United estão a fazer e congratula-se pelo facto de Cristiano Ronaldo não ter assinado pelos citizens.Em declarações à radio 'talkSPORT' o antigo futebolista inglês, de 48 anos, diz que CR7 ofusca os jogadores mais jovens. "Começo a pensar que o Manchester City livrou-se boa ao não contratar o Cristiano Ronaldo. Olhando para alguns jovens jogadores do Manchester United, como [Jadon] Sancho ou [Marcus] Rashford, dá para ver que eles estão a lutar por bons desempenhos. Claro que o culpado é ele [Ronaldo]."E prosseguiu: "Tens de saber o teu papel, és um futebolista contratado pelo clube. Tens de calar a boca porque às vezes é a melhor coisa a fazer. Ele está a causar muitos problemas. Não só pela sua falta de golos nos últimos tempos, mas pelo facto de o Ole [Gunnar Solskjaer] ter saído e de o Michael [Carrick] o ter deixado de fora num jogo."Depois explicou por que, em seu entender, Ronaldo não foi para o City: "Não foi por não ganhar troféus lá, porque teria ganho muitos, mas penso que foi porque sabia que ia ser uma segunda opção para o Pep [Guardiola]. No Manchester United sentia que quase podia mandar no Ole [Gunnar Solskjaer]. Penso que apenas quer fazer mais por ele próprio e isso nunca é bom para o clube."