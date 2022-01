O novo 'brinquedo' que Cristiano Ronaldo comprou para se manter ainda mais em forma

O jornal inglês 'The Sun' escreve esta segunda-feira que Cristiano Ronaldo comprou uma câmara hiperbárica, que lhe permitirá recuperar melhor do esforço dispendido, além de o ajudar a manter-se ainda mais em forma.O equipamento, utilizado já por vários atletas, permite respirar oxigénio puro dentro de uma câmara, ajudando na reparação dos tecidos."Toda a gente sabe que o Cristiano é um fanático do exercício físico e que quer estar sempre na melhor forma possível. Ele já utilizou este tipo de câmaras antes na sua carreira, mas não são fáceis de encontrar em Inglaterra. Por isso decidiu comprar uma e instalá-la em sua casa", contou uma fonte ao 'The Sun'."Isto significa que sempre que ele sentir uma 'pontada' num músculo, ou algo assim, pode usá-la e retirar daí os benefícios. É por estas razões que ele falha tão poucos jogos por lesão", acrescentou a mesma fonte.