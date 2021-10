O pedido insólito de David de Gea a Schweinsteiger: «Diz-me que sou melhor que Neuer!»

Bastian Schweinsteiger, antigo médio alemão, revelou, em conversa com a 'BBC', um episódio curioso quando chegou ao Manchester United em 2015 proveniente do Bayern Munique, em que David de Gea insistiu para que o germânico lhe dissesse que era melhor que o seu compatriota, Manuel Neuer.





"Quando vim para o Manchester United, de Gea disse-me: 'diz-me que sou melhor que o Neuer!'. Eu respondi: 'não, não és. É um nível diferente'. Ele ficou furioso, mas expliquei-lhe porquê. E cada vez que ele fazia um bom jogo, perguntava-me de novo. Eu repetia sempre que não estavam no mesmo nível", lembrou.Schweinsteiger esteve ao serviço da equipa principal dos bávaros durante mais de uma década, entre 2002 e 2015, em que somou mais de 500 jogos ao lado do atual guardião germânico, adversário do Benfica na Liga dos Campeões.