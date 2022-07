Oficial: Benni McCarthy integra equipa técnica do Man. United

O sul-africano Benni McCarthy, antigo avançado do FC Porto, foi este sábado anunciado como o derradeiro elemento a entrar na equipa técnica de Erik ten Hag no Manchester United. De acordo com o comunicado dos red devils, o ex-jogador, agora com 44 anos, assumirá a função de coordenar as "jogadas ofensivas e posicionamento".McCarthy fecha a equipa de assistentes de Ten Hag, que já tinha Mitchell van der Gaag e Steve McClaren (como adjuntos), Eric Ramsay, Darren Fletcher, Richard Hartis e Craig Mawson.