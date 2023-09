Onda de lesões complica contas no Manchester United

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Erik ten Hag viu complicar-se ainda mais o cenário no Manchester United. Wan-Bissaka, que saiu lesionado frente ao Brighton, deverá mesmo parar cerca de dois meses, juntando-se na lista de baixas a Mount, Varane, Shaw, Malacia, Heaton, Diallo, Mainoo e Amrabat, todos lesionados, além de Sancho (suspenso pelo clube) e Antony (afastado da equipa devido a um caso de violência doméstica). Muitos problemas para os red devils, que perderam três dos primeiros cinco jogos desta temporada.

Nuno Tavares empata

A 5ª jornada da liga fechou ontem com um empate (1-1) no Nott. Forest-Burnley. Com Nuno Tavares a entrar aos 53’, Hudson-Odoi (62’) evitou a derrota dos anfitriões, após Amdouni (41’) ter adiantado a equipa de Kompany, que somou o primeiro ponto.