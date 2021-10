Os contornos da proposta de renovação para Maguire que o Man. United tem em cima da mesa

Desde o dia em que se transferiu do Leicester para o Manchester United, Harry Maguire tem vindo a afirmar-se no onze dos red devils. Solskjaer parece ter definido o central inglês como uma das peças fundamentais no ataque à Premier League e, segundo avança o 'The Sun', os ingleses estão dispostos a renovar o contrato do defesa, que pode passar a auferir cerca de 350 mil euros semanais.





Atualmente a ganhar um valor a rondar os 222 mil euros por semana, Maguire tem contrato até 2025 com opção de estender por mais um ano. A mesma fonte garante que os red devils já informaram das suas intenções ao defesa e que uma nova proposta estará a caminho.Recorde-se que o central inglês custou, em 2019, cerca de 90 milhões de euros aos cofres dos red devils, valor que ainda lhe confere o estatuto de defesa mais caro da história do futebol.O Manchester United, onde também atua Cristiano Ronaldo, ocupa nesta altura a 4.ª posição da Premier League, dois pontos atrás do líder Chelsea.