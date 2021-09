«Os guerreiros do teclado estão em casa da mãe a comer macarrão e a disparar tweets»

Com o advento das redes sociais muitos futebolistas sentem na pele a crítica direta e nem sempre é fácil lidar com isso. Phil Jones, defesa do Manchester United, admitiu numa entrevista ao jornal 'The Times' que foi muitas vezes alvo da ira dos adeptos.





"Devo ser um alvo fácil. Todo o futebolista tem uma etiqueta e a minha lamentavelmente é 'vamos rir-nos dele'", referiu o jogador, de 29 anos. "Mas eu digo da melhor forma possível, sei quem vai rir-se por último. Estou orgulhoso da minha carreira e, quando ela terminar, vou desfrutar da minha vida."E acrescentou: "Sou um sortudo por fazer o que faço, os futebolistas são afortunados. Os guerreiros do teclado, no entanto, estão em casa, convidados pela mãe, a beber Pepsi light, a comer uma taça de macarrão, sentados e a disparar 'tweets'."O jogador tem tido problemas nos joelhos, o que motivou a sua ausência nas convocatórias de Solskjaer a partir do início do ano passado. O clube não lhe encontrou uma colocação no verão.