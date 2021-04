Os milhões que Pogba exige para renovar pelo Manchester United

Tem sido uma verdadeira novela: Pogba renova ou não no Manchester United? O internacional francês tem mais um ano de contrato com os red devils e, segundo o 'Daily Star', o empresário Mino Raiola já terá informado os responsáveis do clube sobre os valores exigidos para novo vínculo: 577 mil euros por semana, valor que deixaria o médio no topo dos mais bem pagos do emblema inglês e mesmo entre os jogadores mais bem pagos do mundo.





Ora, avança o mesmo jornal que caso o Manchester United não dê o 'sim' à exigência, a saída de Pogba no próximo mercado de transferências pode mesmo tornar-se realidade. Real Madrid, PSG e Juventus estão à espreita de oportunidade. Recorde-se que o francês é um "velho sonho de Zidane", como assume o 'As', e os merengues já terão sido informados dos valores pretendidos pelo jogador e pelo seu empresário.