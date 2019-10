Owen: «Manchester United tem três, talvez quatro, jogadores»

Michael Owen mostrou-se tão mortífero nas palavras quanto relevou nos relvados por essa Europa fora. A vítima? O Manchester United, clube que representou entre 2009 e 2012. Para o antigo internacional inglês, os red devils apresentaram-se em St. James Park com "três, talvez quatro, jogadores" com qualidade suficiente para representar o gigante inglês."Eles não têm os jogadores, simplesmente não são bons o suficiente", confessou Owen ao programa da Premier League. "Nesse onze diria que há três, talvez quatro, jogadores que podem representar o Manchester United no futuro, isto que estiverem a pensar reconstruir o clube ao que já foi um dia", lembrou o ex-avançado, que não poupou o técnico norueguês."Já praticamente dormia na cadeira quando ouvi Ole Gunnar Solskjaer, na entrevista no final do encontro, e ele dá a sensação de não perceber o que está mal. Todos podemos especular sobre o que está a correr pior mas olhando em redor, temos treinadores como Jurgen Klopp, como Guardiola, e pensamos que são técnicos que estão realmente a melhorar os seus jogadores, a tirar o melhor das suas equipas. Quando se olha para o United os jogadores estão a piorar, a desvalorizar-se e como equipa a cair. Quando é que isto termina", perguntou o ex-jogador, de 39 anos.O onze escolhido por Solskjaer foi De Gea; Diogo Dalot, Axel Tuanzebe, Harry Maguire e Ashley Young; Scott McTominay, Fred e Juan Mata; Andreas Pereira, Daniel James e Marcus Rashford mas o resultado parece confirmar a opinião do ex-Real Madrid e Liverpool, pois o Manchester United perdeu por 1-0 frente ao Newcastle, somando a 3ª derrota na Premier League esta temporada, ocupando a 12ª posição na Premier League, dois pontos acima da linha de água.