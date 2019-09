Paixão pelo Ajax afasta Van der Sar de Old Trafford

O antigo guarda-redes Edwin van der Sar, uma das grandes figuras da seleção holandesa, está a trabalhar como diretor-executivo do Ajax e aquilo que tem feito nesta cargo está a merecer muita atenção dos mais diversos quadrantes.

Sar era uma guarda-redes de exceção, mas parece estar a superar-se como dirigente e são muitos os que pretendes contar com os seus serviços. Um desses emblemas é o Manchester United, clube por onde o antigo guardião passou. Os red devils propuseram-lhe o cargo de Diretor para o Futebol, uma posição que nunca existiu nos 141 anos de história do clube e que foi agora implementada, mas Van der Sar declinou…

"Estou a gostar muito de trabalhar no Ajax e do cargo que desempenho. Quero muito ajudar o Ajax a regressar ao topo do futebol europeu, algo que já mostrámos na época passada, e garantir que temos armas para nos manter nessa posição", referiu na quarta-feira, depois do jogo de homenagem a Vincent Kompany, disputado em Manchester.