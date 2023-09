«Parecia que tinha um frigorífico às costas»: atuação de Rashford em Munique arrasada

A derrota do Manchester United na visita ao Bayern Munique (4-3) agudizou ainda mais a crise de resultados por que passa a equipa inglesa e os comentadores não pouparam a equipa. Stuart Pearce arrasou Marcus Rashford nos comentários que fez sobre o jogo na rádio talkSPORT. Mas o avançado não foi o único alvo do antigo defesa inglês.



"A correr para trás parecia que tinha um frigorífico às costas", considerou Pearce , criticando o fraco desempenho defensivo do avançado inglês e de Casemiro. "O Manchester United está sob pressão porque muitos dos seus jogadores encolhem-se."



"Não sei o que o Onana disse ao Maguire no verão, mas chegou o momento de pôr toda a gente na linha cá atrás. Não apenas atrás, na equipa toda. Há muitos jogadores a desaparecer e isso é procupante. O United tem tão pouco ritmo que tiveram sorte pelo facto de o Bayern não ter sido mais agressivo", concluiu.