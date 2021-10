Park Ji-Sung pede que adeptos do Man. United parem de cantar música sobre carne de cão

Park Ji-Sung representou o Manchester United durante sete temporadas, entre 2005 e 2012, e tornou-se um dos jogadores mais acarinhados pelos adeptos dos red devils. Ao ponto de estes terem criado uma música dedicada ao antigo médio sul-coreano. Agora, Park Ji-Sung pede aos fãs do United que parem de cantar a música, por esta conter uma alusão ao estereótipo de que a população da Coreia do Sul consome carne de cão.





"Naquela altura, há 15 anos, a minha vida mudou muito ao deixar a Holanda e o PSV Eindhoven para jogar em Inglaterra. Praticamente comecei do zero. Quando ouvi a música pela primeira vez senti-me orgulhoso, por terem criado um tema dedicado a mim. Algo que é sempre bom para qualquer jogador", começou por assumir, em declarações ao oficial do Manchester United, publicado no domingo.O antigo médio, que terminou a carreira em 2014, no Queens Park Rangers, não acredita que a música seja cantada com más intenções, mas admite que os sul-coreanos possam ficar incomodados com a parte em que é referido o consumo de carne de cão. Park deixou Old Trafford em 2012, mas os adeptos continuam a cantar a música e esta época fizeram-no no duelo com o Wolverhampton, em final de agosto, quando a equipa orientada pelo português Bruno Lage havia acabado de contratar o avançado internacional sul-coreano Hwang Hee-Chan."Ao saber do que aconteceu no jogo com o Wolverhampton, senti necessidade de fazer alguma coisa. As coisas na Coreia mudaram muito. É verdade que, historicamente, as pessoas comiam carne de cão. Mas hoje em dia as gerações mais novas odeiam isso. A cultura está a mudar. Lamento que o Hwang Hee-Chan tenha ouvido isso. Sei que os adeptos do United não queriam ofendê-lo com essa música, mas sinto que devo pedir-lhes que parem de referir a carne de cão, algo que atualmente é um insulto racial para o povo coreano", concluiu Park Ji-Sung.