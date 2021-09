Paul Ince irritado com estrelas do Manchester United: «Deixem-se dessas parvoíces»

Paul Ince, antigo jogador do Manchester United, mostra-se desiludido com os desempenhos de Jadon Sancho e Jesse Lingard no Manchester United. O primeiro custou 85 milhões de euros e o segundo regressou a Old Trafford, depois de ter jogado por empréstimo no West Ham, mas nenhum deles convence a antiga glória do clube inglês.





"Compreendo que o Sancho ainda é jovem e que está a aprender, mas isto não é um jogo de FIFA! Não se trata de fintar dois, três ou quatro jogadores e palermices do género. Sim, é bonito quando acontecem, mas jogadores como o Sancho e o Lingard têm de se deixar dessas parvoíces e simplesmente jogar futebol em condições", atirou o antigo médio, em declarações ao 'The United Stand'.Ince visou particularmente Jadon Sancho, que chegou com rótulo de estrela mas que ainda não marcou nem fez qualquer assistência. E lembrou Ryan Giggs, que foi seu companheiro de equipa no Manchester United nos anos 90."Às vezes fico doido com isto. Se verem jogadores como o Giggs, eles recebem e passam, avançam no 1x1... Apenas queremos continuar a correr com a bola, a fazer pequenos movimentos. É o que vejo fazer o Martial, vi o Lingard e o Sancho em algumas ocasiões, mas eles precisam de aprender que nem tudo se resume ao drible. Às vezes podes passar pelos jogadores e entrar na área", acrescentou Ince.