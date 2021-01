Paul Parker: «Bruno Fernandes feriu o ego do Paul Pogba»

Paul Parker, antigo defesa do Manchester United, não tem dúvidas que as exibições de Bruno Fernandes em Old Trafford ajudaram a trazer ao de cima o melhor de Paul Pogba.





"Em 2020 ele estava na sombra do Bruno Fernandes e isso feriu o seu ego", considerou Parker, em declarações ao Eurosport."O Pogba assinou por uma grande quantidade de dinheiro, o seu perfil encaixava com o Manchester United. Esperava-se um excelente futebolista mas quando o Bruno Fernandes chegou, ele superou-o pelos motivos certos", acrescentou o antigo defesa."O Bruno Fernandes rapidamente passou a ser um jogador-chave; passou a ser o Manchestre United e Bruno Fernandes, não o Pogba. Antes era o Pogba, mas pelos motivos errados, agora é o Bruno Fernandes pelos seus golos e assistências", finalizou.