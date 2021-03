Paul Scholes e o jogo "brilhante" de Diogo Dalot: «Penso que vai voltar ao Man. United»

Depois do "brilhante" desempenho de Diogo Dalot em Old Trafford ao serviço do Milan, Paul Scholes diz que o Manchester United deverá fazê-lo regressar a casa no final da época. O defesa português, que está emprestado ao clube italiano, esteve em bom plano ontem, no encontro que colocou frente a frente as duas equipas na Liga Europa, e que terminou com um empate a uma bola.





"Parece ser um bom rapaz, fala bem. Ele fez bem ao sair para tentar jogar mais num grande clube. Jogou numa posição que habitualmente não é a dele, do lado esquerdo, mas até os cruzamentos com o pé esquerdo foram feitos de forma brilhante. Penso que defensivamente fez tudo o que era suposto fazer", elogiou Scholes, antigo médio do United, de 46 anos, em declarações à BT Sports."E o que vai acontecer agora? Penso que ele vai voltar no final da época", acrescentou Scholes, que antevê dificuldades para Aaron Wan-Bissaka se o português voltar.