Paul Scholes sobre Bruno Fernandes: «Anda à procura da falta antes de alguma coisa acontecer»

Bruno Fernandes marcou um golo e fez uma assistência na vitória de ontem do Manchester United sobre o Leeds (4-2), mas nem assim a exibição por português convenceu Paul Scholes. O antigo jogador dos red devils, agora comentador televisivo, considera que o médio "tem de ser mais forte".Em causa está um lance antes do golo que deu o empate ao Leeds. Bruno Fernandes foi derrubado por Adam Forshaw, ficou a pedir falta e estava ainda no chão quando Raphinha fez o golo da equipa visitante.Scholes diz que não houve falta nenhuma e que o português tem de mostrar mais garra quando recebe a bola no seu meio-campo defensivo."Penso que o Bruno Fernandes tem de ser mais forte", explicou o antigo jogador. "Quase que anda à procura da falta antes de alguma coisa acontecer e não creio que tenha sido falta. Ele tem de ser mais forte, aquela atitude é branda de mais. A cabeça está levantada à procura da falta..."O português viu o lance de outra forma. "Penso que foi falta porque quando passei a bola com o pé direito ele pisou-me o esquerdo", explicou Bruno Fernandes à televisão do Manchester United. "Obviamente não vi se ele tocou na bola quando eu fiz o passe. Mas isto é a Inglaterra, não é? O futebol inglês é assim e tenho de me habituar."