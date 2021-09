Peter Crouch fez aposta com amigo sobre Ronaldo: «Temo que a minha carteira esteja em perigo...»

Peter Crouch admitiu na habitual crónica que assina no jornal 'Daily Mail' que sempre foi um fã de Lionel Messi, mas o antigo avançado internacional inglês está absolutamente rendido aos recordes e exibições de Cristiano Ronaldo.





"Messi é um presente de Deus. A pose, a elegância e tudo o que ele faz é de génio. Mas chegámos a um ponto em que todos os recordes estão a ser batidos pelo outro homem da conversa", escreve o 'gigante' inglês."Há muitos anos, durante a sua primeira passagem pelo Manchester United, o Rio Ferdinand e o Wayne Rooney contavam-me que ele dizia que ia ser o melhor do Mundo. Os jogadores do United riam-se. Mostrar aquela confiança numa idade tão precoce, sem nunca ter ganho nada, era ultrajante. Mas depois consegui-lo é um feito notável", acrescentou o agora colunista. "O Rio foi um dos que ajudou a que ele voltasse a Old Trafford."Crouch diz que fez uma aposta com um amigo, mas teme pelo seu dinheiro. "Quando regressou fiz uma aposta com um amigo, adepto do Manchester United: o Mohamed Salah vai marcar mais golos do que o Ronaldo esta época. Mas depois de ver a estreia dele com o Newcastle, estou preocupado e temo que a minha carteira esteja em perigo..."