Phil Jones despede-se do Man. United no final da temporada: «Senti falta de jogar futebol»

O Manchester United anunciou, esta sexta-feira, que Phil Jones vai deixar o clube no final da temporada. O central inglês, que termina contrato no verão, chegou aos red devils em 2011 e, desde aí, participou em 229 jogos, numa carreira atormentada pelas lesões."Estes últimos dois anos têm sido muito difíceis. Não há como negar isso nem como fugir disso. Senti falta de jogar futebol. Cresces a jogar futebol e tudo o que queres fazer é jogar. Tudo o que sei, desde tão jovem, é fazer o que amo. Tive a sorte de conseguir fazê-lo, embora não tanto como gostaria", admitiu, em entrevista aos meios oficiais do clube.E acrescentou: "Trabalhei incansavelmente [nos últimos anos]. Tentei voltar o mais rápido que pude em todas as vezes que estive de fora nos últimos dois anos".Phil Jones lembrou ainda o regresso à competição na temporada passada, quando alinhou diante do Wolverhampton: "Foi um momento que nunca vou esquecer. Fico arrepiado só de pensar nisso. Trabalhei tanto para chegar àquela forma física. Foi um grande momento na minha carreira e os adeptos foram incríveis naquele dia. O amor e a paixão que mostraram... Foi sensacional. Não consigo agradecer-lhes o suficiente. Têm sido um apoio constante", rematou.Phil Jones, internacional inglês em 27 ocasiões, apontou seis golos nos 229 encontros em que vestiu a camisola do Manchester United. Agora, aos 31 anos, despede-se dos 'diabos vermelhos'.