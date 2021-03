Pobga foi finalmente buscar o Rolls Royce meses depois de ter sido apreendido pela polícia

Paul Pogba já tem o seu Rolls Royce de volta à garagem. Meses depois de o carro avaliado em 350 mil euros ter sido apreendido pela polícia, o jogador francês do Manchester United foi finalmente buscá-lo.





O veículo esteve 270 dias nas instalações das autoridades, pelo que Pogba teve de pagar cerca de 6400 euros, só em despesas de estacionamento.O jogador, recorde-se, viu o carro ser apreendido em junho do ano passado perto do aeroporto de Manchester por ter matrícula do Mónaco. O Rolls Royce foi rebocado, mas o jogador do United não o foi recolher.Uma fonte próxima do processo disse ao 'The Sun': "É incrível como ele demorou tanto tempo para reaver o carro. Não é um carro qualquer, trata-se de um Rolls Royce de edição limitada no qual qualquer pessoa gostaria de se sentar... Mas esteve a ganhar pó enquanto o Paul demorou uma eternidade só para tratar da pepelada."