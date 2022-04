Pogba despede-se e deixa grupo de WhatsApp dos jogadores do Man. United: francês está de saída

A imprensa inglesa releva que Paul Pogba está mesmo de saída do Manchester United e que até já se despediu dos companheiros de equipa.O médio francês sofreu uma lesão no jogo com o Liverpool, não joga mais esta época e, segundo o jornal 'Mirror', deixou uma mensagem de despedida no WhatsApp do plantel, abandonando, depois o grupo que os futebolistas dos red devils têm naquela rede social.Pogba termina contrato no final da época e o Manchester United não conta renová-lo. O jogador - que chegou a Old Trafford em 2016, proveniente da Juventus, a troco de 105 milhões de euros - terá em mãos propostas do Real Madrid e do PSG.