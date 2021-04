Pogba diz que Bruno Fernandes "está em todo o lado e pode fazer tudo" menos... uma coisa

Muito se especulou sobre a parceria Pogba-Bruno Fernandes no meio campo do Manchester United, mas o facto é que os dois parecem estar a entender-se e o francês sublinha mesmo gostar de jogar com o internacional português.





"Divirto-me a jogar com ele. É alguém que percebe o jogo e que percebe os movimentos que te podem valer um belo passe, ou então finaliza ele mesmo. Está em todo o lado e consegue fazer tudo... excepto defender! Mas é realmente um gosto jogar com ele, percebê-lo. Ele percebe-me também, pode jogar na minha posição e eu na dele. Acho que encaixa bem na nossa equipa e tem sido muito influente", afirmou ao site do Manchester United.Pogba sublinhou igualmente a ligação do balneário. "É importante ter um grupo que se dê bem porque o futebol é trabalho de equipa e temos de estar com toda a gente, ligados, é assim que ganhamos. Quando estamos ligados desta forma, é fácil vencer".