Pogba farto de críticas: «Quando não souberes o que está a acontecer cá dentro não fales»

Paul Pogba está na mira dos comentadores do Manchester United há muito e o facto de o seu empresário, Mino Raiola, ter voltado a falar da possível saída de Old Trafford também não ajudou. Mas ontem, poucas horas depois do dérbi de Manchester, que terminou sem golos - um jogo onde o francês jogou os 90 minutos -, Pogba foi às redes sociais deixar um aviso aos críticos.





Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paul Labile Pogba (@paulpogba)

"Sempre lutei e sempre lutarei pelo Manchester United, pelos meus companheiros de equipa e pelos adeptos. Bla, bla, bla não é importante", escreveu Pogba."O futuro está longe, o que importa é que hoje estou 1000% envolvido! Seremos sempre fortes juntos. Está tudo claro entre mim e o clube e isso nunca vai mudar. Quando não souberes o que está a acontecer cá dentro não fales", atirou.