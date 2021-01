Pogba: «Ibrahimovic racista? Ele ama-me demasiado...»

Antigo colega de Zlatan Ibrahimovic no Manchester United, Paul Pogba recorreu às redes sociais para defender o avançado sueco do AC Milan das acusações de racismo de que tem sido alvo por causa da confusão com Romelu Lukaku. Nas redes sociais, o médio francês foi irónico na forma como escreveu a sua publicação, mas foi claro na sua opinião.





"O Zlatan... racista? Ele ama-me demasiado, por isso é a última pessoa que consideraria como racista. Vá lá, não brinquem com estas coisas", escreveu o médio francês.