Pogba identifica diferenças entre Solskjaer e Mourinho: «Não nos coloca de lado»

Depois de anos de rumores, dando conta da sua saída de Old Trafford, Paul Pogba parece estar melhor do que nunca no Manchester United. O jogador francês revelou numa entrevista à 'Sky Sports' que gosta de Ole Gunnar Solskjaer, um treinador que diz ser bem diferente de José Mourinho.





"O que tenho agora com o Ole é diferente, ele nunca iria contra os jogadores. O Ole pode não convocar, mas não nos coloca de lado, como se não existissemos. Essa é a diferença entre o Mourinho e o Ole", explicou o médio.Pogba não tem boas memórias dos tempos que passou com Mourinho no United. Chegou a treinar à parte e a perder a braçadeira de capitão. "Houve uma altura em que tive uma grande relação com o Mourinho, toda a gente viu isso. Mas de um dia para outro, não sei o que se passou. Foi o mais estranho que me aconteceu com o Mourinho, não posso explicar porque não sei", recordou.Pogba contou também que Ole Gunnar Solskjaer ajudou Luke Shaw, que passou por um mau bocado com Mourinho. "O Ole ajudou o Luke, foi uma época muito difícil para ele com o Mourinho. Ele já provou a sua qualidade e sempre teve a confiança do treinador."