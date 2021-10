Pogba muda de opinião e quer renovar com o Man. United: chegada de Ronaldo terá sido crucial

Paul Pogba pode estar mais perto de renovar com o Manchester United. Depois de um verão em que o francês foi associado a clubes como PSG, Juventus e Real Madrid, o jornal 'L’Equipe' informa que o médio francês mudou de opinião quanto ao seu futuro e pretende permanecer em Old Trafford.





Segundo o jornal, a chegada de Cristiano Ronaldo veio aumentar consideravelmente as ambições do clube inglês e esse facto terá sido fulcral para o desejo de Pogba de continuar em Manchester, a poucos meses de se tornar um jogador livre.O internacional francês termina contrato com os red devils no final da época e isso permite que negoceie com qualquer clube e seja possível uma saída a custo zero.Contudo, esta mudança de planos faz com que o Manchester United mantenha um dos seus ativos mais valiosos, tornando cada vez mais difícil uma possível transferência do francês para clubes como PSG ou Real Madrid.