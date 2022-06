Pogba recorda como relação com Mourinho azedou: «Mandou uma foto minha ao Raiola»

Paul Pogba abordou no seu documentário, intitulado 'Pogmentary', a conturbada relação que teve com José Mourinho no período em que o português foi treinador do Manchester United. O médio francês recorda na série de cinco episódios, que ontem estreou na 'Amazon', que tudo começou quando 'Mou' mandou para o empresário Mino Raiola uma foto sua com a mulher em Miami.Pogba tinha ido para os Estados Unidos recuperar de uma lesão muscular e o treinador português não gostou, pois preferia que o jogador tivesse ficado em Inglaterra. "Tudo começou quando me lesionei. Decidi ir para Miami recuperar e parti. Em Maimi um paparazzo fotografou-me com a minha mulher, Zulay. E o Mourinho mandou depois a foto ao Raiola. Não gostei mesmo nada. Disse ao Mourinho: 'Isto é a sério? Estou lesionado, vim aqui para treinar três vezes por dia. Onde pensas que estou? Não sou como os outros jogadores'."Foi aí que a relação dos dois começou a deteriorar-se. O francês deixou de ser vice-capitão e o treinador (que acabaria por ser despedido em 2018) fez uma série de comentários sobre o facto de os desempenhos de Pogba alegadamente serem melhores na seleção francesa do que nos red devils. Mourinho terá também apelidado o médio de "vírus".Pogba não deixou de lamentar o tipo de relação que teve com o português. "Foi uma coisa nova para mim, não estou habituado a ter problemas com os treinadores. Mas se o encontrasse amanhã ria com ele. Não sou pessoa de guardar rancor."