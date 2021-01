Pogba revela o que Bruno Fernandes deu ao Man. United desde que chegou

Paul Pogba deixou esta quarta-feira elogios à influência imediata que Bruno Fernandes teve no Manchester United. Na ótica do médio francês, em conversa com Rio Ferdinand na BT Sport, o português foi capaz de acrescentar coisas que faltavam nos red devils e isso acabou por se fazer notar nos resultados.





"Desde que o Bruno Fernandes chegou trouxe com ele energia, a sua qualidade de passe, os golos, a criatividade. Com ele jogo mais em profundidade, mas ele está na frente para criar também. É sempre bom ter dois jogadores que conseguem criar oportunidades a qualquer momento. É algo que ambos conseguimos e estamos muito bem. Estamos mais completos em termos coletivos", disse.