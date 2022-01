Posição de Cavani no golo do Man. United gera polémica: «Seria fora de jogo no Emirates»

That's offside at the Emirates!! https://t.co/iq54pMgbst — Jack Wilshere (@JackWilshere) January 22, 2022

O Manchester United bateu este sábado o West Ham, por 1-0, com um golo de Marcus Rashford já nos últimos segundos da partida, num lance que - apesar de ter sido validado pela equipa de arbitragem - tem gerado muita controvérsia nas redes sociais, até mesmo entre figuras ligadas ao desporto-rei.Uma das personalidades do futebol que se pronunciou sobre o lance foi Gary Neville, antiga figura do Manchester United e atual comentador desportivo na 'Sky Sports', que partilhou um frame do momento em que o avançado uruguaio recebe um passe de Anthony Martial antes de cruzar para a finalização de Rashford. "No meu iPad está em jogo", escreveu na legenda, uma publicação que teve resposta de... Jack Wilshere. "Seria fora de jogo no Emirates [Stadium]", atirou o ex-jogador do Arsenal, depois de partilhar o 'post' do ex-internacional inglês.