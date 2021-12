Premier League em alerta: surto de Covid-19 no Manchester United

Há vários casos de Covid-19 no Man. United. O surto atingiu alguns jogadores e elementos do staff, avançou o 'The Athletic'.Os elementos que testaram positivo - nomes não revelados - foram enviados para casa de imediato, de forma a evitar contato com os restantes elementos.Como medida preventiva, o resto da equipa dirigida por Ralf Rangnick, que conta com Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot, trabalhou de forma isolada.A Premier League já foi informada, existindo agora dúvidas se o jogo entre Man. United e Brentford, marcado para terça-feira 19h30, irá realizar-se.O adiamento é uma possibilidade em cima da mesa, tal como aconteceu no passado fim-de-semana. Nessa ocasião, o Tottenham teve oito jogadores e cinco membros do staff infetados com Covid-19 e ficou decidio que o duelo frente ao Brighton seria remarcado.