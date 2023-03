Quadrúpla vale bónus de meio milhão a cada jogador do Man. United

Já com a Taça da Liga garantida, o Manchester United é o único clube inglês que ainda pode conquistar quatro títulos esta temporada e, em jeito de incentivo, a direção do clube terá colocado em cima da mesa um bem chorudo bónus para motivar os jogadores. Ao todo, escreve o 'Daily Mail', os responsáveis dos red devils terão prometido pagar 485 mil libras a cada jogador (cerca de 546 mil euros) caso o clube consiga conquistar a Premier League, Taça de Inglaterra e a Liga Europa.Desta verba, os jogadores já receberam cerca de 73 mil euros correspondentes à conquista da Taça da Liga, mas as fatias maiores são referentes às outras competições, nomeadamente a Premier League - onde estão de momento com 11 pontos de atraso para o Arsenal -, que garantirá cerca de 281 mil euros a cada futebolista. Já a Taça de Inglaterra e a Liga Europa valerão 96 mil euros segundo as contas do 'Daily Mail'.Note-se que, segundo o mesmo jornal, está previsto o pagamento de um bónus pela presença pelo menos no top-4 final da Premier League, pelo que a perspetiva de encaixar uma soma adicional é bem real para os lados de Old Trafford.