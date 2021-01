«Quando Mourinho metia o autocarro era massacrado mas o Solskjaer faz o mesmo»

Paul Ince, antigo internacional inglês que jogou no Manchester United e no Liverpool na década de 90, não gostou de ver a estratégia de Ole Gunnar Solskjaer em Anfield, no passado domingo, no duelo entre as duas equipas que terminou com um empate sem golos.





"A exibição do Manchester United, sobretudo na primeira parte, foi muito pobre. O plano que tinham para o jogo ficou percetível desde o apito inicial e defenderam em bloco muito, muito baixo mesmo. Lembro-me, há uns anos, quando o Mourinho metia o autocarro com o Man. United em Anfield e era absolutamente massacrado por isso. Mas foi precisamente isso que o Solskjaer fez na primeira parte. Já se sabia que iam defender em bloco baixo e explorar as saídas rápidas pelo Rashford e Martial, mas eu joguei no Man. United e não se vai a Anfield para defender. Foi uma grande oportunidade desperdiçada e desapontou-me", considerou Paul Ince à rádio ‘talkSPORT’.