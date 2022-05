Queixas de Ronaldo não caem em saco roto e donos do Man. United fazem obras no centro de treinos

O jornal inglês 'Mirror' escreve este domingo que as queixas de Cristiano Ronaldo foram atendidas e que os donos do Manchester United vão realizar obras nas piscinas do centro de treinos da equipa.O craque português já tinha informado que se recusava a utilizar a piscina e a hidromassagem por considerar perigoso o facto de faltarem alguns azulejos na infraestrutura, que se encontra manifestamente envelhecida. O jogador alertou para o facto de serem necessárias obras, não acreditando que não tenha sido feita qualquer manutenção nos 12 anos em que esteve ausente de Old Trafford.Os donos do clube, segundo o mesmo jornal, levaram a sério as considerações do português e já iniciaram as obras nas piscinas, que devem estar concluídas a tempo do arranque dos trabalhos de preparação da nova época, em meados de julho.Ronaldo, segundo o 'Mirror', ter-se-á mostrado desiludido com o estado das instalações, tanto em Carrington (o centro de treinos) como em Old Trafford. Mas o estado das piscinas foi o que o chocou mais.Consta que quando arrendou casa em Cheshire Ronaldo fez questão que a mansão estivesse dotada de uma piscina interior, de forma a que pudesse realizar o seu treino aquático sem ter de recorrer às instalações envelhecidas do clube.O centro de treinos do Manchester United, inaugurado em 2000, teve de ser dotado de um novo sistema de aquecimento de água, depois de o antigo ter avariado no último inverno. O clube gastou na altura, segundo o 'Mirror', 200 mil libras, cerca de 235 mil euros.